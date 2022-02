FOTO. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu: proiectul soselei Timisoara-Moravita intra in linie dreapta

Ministrul Transporturilor se afla din nou in vizita la Timisoara. Acesta a abordat mai multe subiecte de interes pentru Timisoara si regiunea de vest. Despre soseaua Timisoara-Moravita spune ca s-au depasit majoritatea obstacolelor si ca proiectul va intra in linie dreapta."Va spuneam ca exista cateva probleme care trebuie depasite astfel incat proiectul sa intre pe fagasul normal, sa putem face licitatia pentru executie. S-au depasit majoritatea obstacolelor. In urmatoarele doua saptamani se ... citeste toata stirea