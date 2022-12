[FOTO] Misiune indeplinita! Aproape 400 de pachete cu alimente donate in campania Astazi tu daruiesti

Editia de Craciun a campaniei "Astazi tu daruiesti", initiata de voluntarii Rotaract si Interact a fost si de aceasta data un succes.Lugojenii s-au aratat dornici sa ajute si, in intervalul 19 - 21 decembrie, au daruit alimente si bunuri specifice sarbatorilor de iarna, pentru a le fi impartite familiilor aflate in dificultate.Pe parcursul celor trei zile ale campaniei, respectiv 19, 20 si 21 decembrie, la punctele de colectare amplasate in ... citeste toata stirea