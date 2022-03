In urma dezastrului din Ucraina, cluburile Interact Club Lugoj, Rotaract Lugoj si Rotary Lugoj au indemnat locuitorii municipiului sa li se alature in campania umanitara "Impreuna pentru Ucraina!", proiect desfasurat in parteneriat cu Pr. On. Petru Rosoca, Protopopul Bisericii Ucrainene Lugoj, alaturi de preot paroh Virgil Brotnei.In intervalul 4-6 martie, adica de vineri pana duminica, voluntarii ... citeste toata stirea