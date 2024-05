[FOTO] Mitropolitul Banatului a oficiat slujba de sfintire a apei la Troita"Izvorul Tamaduirii" din Lugoj

In vinerea din Saptamana luminata dupa sfintele Pasti Biserica Ortodoxa Romana praznuieste Izvorul Tamaduirii, o sarbatoare dedicata Maicii Domului.Numerosi credinciosi lugojeni au participat vineri, 10 mai, de la ora 17, la slujba de Sfintire a Apei, Agheasma mica, la Troita "Izvorul Tamaduirii" din Cotu Mic.Acest eveniment religios a fost organizat, si in acest an, de Parohia Cotu Mic, a carei biserica are hramurile "Sfantul Ioan Botezatorul" si "Izvorul Tamaduirii".Serviciul religios, de ... citește toată știrea