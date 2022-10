[FOTO] Mobilizare pentru cutremur! Tabara pentru sinistrati si interventii rapide ale pompierilor pe apa si uscat in zona Faget - Lacul Surduc

Pompierii timiseni au efectuat marti, 4 octombrie, un amplu exercitiu pentru interventiile in cazul unui cutremur.Simularea a avut loc in zona Faget - Lacul Surduc, cu o baza de operatii amplasata in Lugoj."Banatul ocupa al doilea loc pe scara seismica a Romaniei, dupa zona Vrancea, magnitudinea maxima fiind aproximata la sase grade pe scara Richter. Potrivit seismologilor, spre deosebire de marile cutremure din zona seismica Vrancea, la care s-a putut constata o anumita periodicitate, cele ... citeste toata stirea