FOTO. Mormane de gunoaie aruncate intr-o groapa ilegala, in zona Mehala din Timisoara

Politistii locali au fost sesizati luni, 7 martie, ca in zona Mehala se depoziteaza ilegal deseuri. Acestia au desfasurat un control in data de 8 martie, descoperind o groapa de gunoi unde au fost aruncate atat deseuri menajere, cat si din constructii, in cantitati impresionante.foto: Tion"Colegii de la Serviciul de Protectie a Mediului au gasit ieri ceea ce vedeti si dumneavoastra aici: cantitati impresionante de deseuri, atat din constructii, cat si deseuri menajere. Din primele ... citeste toata stirea