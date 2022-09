[FOTO] Natura dezlantuita! Au fost inundate gospodarii si terenuri agricole din comunele Barna si Fardea

Zona de est a judetului Timis a cazut iarasi victima furiei naturii, in seara zilei de 27 septembrie.Au fost probleme in alimentarea cu energie electrica in localitatile Poieni, Farasesti, Romanesti, Crivina de Sus, Pietroasa, Curtea, Cosava si Homojdia. Necazuri au fost si in comuna Barna."La Botesti, paraiasul care traverseaza satul a produs panica in randul micii comunitati, dupa ce a iesit din matca si s-a transformat intr-un adevarat rau care a intrat in cel putin cinci gospodarii. Au ... citeste toata stirea