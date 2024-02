[FOTO] Nesimtirea semenilor nu ii opreste! Peste 700 de metri patrati maturati manual pe zi de un singur angajat, la Lugoj

Societatea Administrare Patrimoniu Lugoj S.R.L., aflata in subordinea Consiliului Local, se va prezenta joi, 29 februarie, in fata edililor locali cu un raport de activitate pozitiv pe anul 2023.La sfarsitul anului trecut, potrivit situatiei economico-financiare, aceasta se prezenta cu venituri totale de 3.377.488 lei, cheltuieli totale de 3.268.547 lei, profit brut de 85.780 lei, acoperire pierdere reportata de 23.161. lei, profit net in valoare de 72.055 leisi un impozit pe profit de 13.725 ... citește toată știrea