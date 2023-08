Un incendiu devastator a transformat in scrum casa unei familii din Jabar, comuna Boldur. Este nevoie de ajutor pentru a-si recladi imobilul distrus de flacari.Ziua de 15 august ar fi trebuit sa fie prilej de sarbatoare, insa in jurul pranzului un incendiu major a cuprins o gospodarie din localitatea Jabar.Un corp de cladire renovat recent a ars in mare parte, in picioare ramanand doar zidurile. Sinistrul a fost cel mai probabil cauzat de un scurtcircuit electric.Desi pompierii din Lugoj, ... citeste toata stirea