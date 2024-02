[FOTO] Nu suntem hoti, nici mafioti! Protest la Lugoj impotriva crizei din industria lemnului

Anuntat cu o saptamana in urma, protestul celor din industria lemnului a inceput joi, de la ora 9, in fata Universitatii Europene Dragan din Lugoj.Cei peste 40 de manifestanti, inarmati cu bannere, vuvuzele si fluiere, au incercat sa atraga atentia asupra problemelor cu care se confrunta. Pe scurt, ei cer lemn legal la preturi corecte pe piata, eliminarea blocajelor legate de evaluarea de mediu a angajamentelor silvice, lemnul de valoare sa ajunga in industrie, nu lemn de foc, promovarea unui ... citește toată știrea