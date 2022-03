FOTO. Peste 100 de refugiati din Ucraina au ajuns in Timisoara cu trenul noaptea trecuta

"A fost o noapte lunga. 114 refugiati din Ucraina au ajuns aseara la Timisoara cu trenul, dintre care 64 copii. Plus vreo 3 caini si 6 pisici", transmite primarul Timisoarei, Dominic Fritz, pe Facebook.Coalitia Timisoara pentru Ucraina a fost in gara pentru a-i intampina pe oamenii fugiti din calea razboiului.Voluntarii si personalul profesionist din cadrul Directiei de Asistenta Sociala din Primaria Municipiului Timisoara, LOGS Grup de Initiative Sociale, Banat IT, Institutului Francez ... citeste toata stirea