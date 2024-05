[FOTO] Peste un secol de traditii militare! Batalionul 691 Artilerie Antitanc "General Ion Dragalina" din Lugoj, la ceas aniversar

Garnizoana Lugoj a imbracat haine de sarbatoare luni, 29 aprilie, cand a aniversat 105 ani de continuitate si traditii militare in orasul de pe Timis.Inscris cu onoare in paginile istoriei militare batalionul este continuator al traditiilor de lupta ale Regimentului 42 Obuziere, infiintat in data de 1 mai 1919, in baza Ordinului Ministerului de Razboi nr. 448/1919, in Garnizoana provizorie Halchiu, din judetul Brasov.In luna noiembrie 1919, a fost dislocat in Garnizoana Lugoj, intr-o fosta ... citește toată știrea