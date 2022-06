FOTO. Pompierii din Timis au intervenit la un accident rutier in drumul lor spre o misiune in Constanta

Echipajul format din 10 pompieri ai ISU Banat se deplasa, in noaptea de marti spre miercuri, la o misiune pe litoral. La un moment dat, in judetul Valcea, un autoturism care tracta o remorca plina cu stupi s-a rasturnat intr-o curba, in fata pompierilor din Timis.Foto: ISU Banat"Chiar in fata lor, un autoturism cu o remorca plina de stupi de albine, s-a rasturnat intr-o curba. Desi soferul autoturismului nu a fost ranit, colegii nostri au intervenit de urgenta pentru a ... citeste toata stirea