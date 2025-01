[FOTO] Prima editie a expozitiei "Iarna in suflet de copil" a avut loc la Gradinita cu Program Normal Nr. 2 din Lugoj

Gradinita cu Program Normal Nr. 2 din Lugoj a fost gazda unui eveniment deosebit, organizand in 30 ianuarie, expozitia lucrarilor realizate in cadrul Concursului interjudetean artistico-plastic "Iarna in suflet de copil", editia I. Evenimentul a adunat lucrari deosebite din intreaga tara, fiind o adevarata sarbatoare a imaginatiei si creativitatii copiilor.Concursul a fost organizat sub indrumarea atenta a doamnelor profesoare Alina Kovacs, Margareta Ionescu si Cosmina Boceanu, iar expozitia ... citește toată știrea