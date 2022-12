FOTO. Primarul Dominic Fritz a dat o mana de ajutor la Cantina de Ajutor Social

Cantina de Ajutor Social de pe strada Telegrafului apartine Directiei de Asistenta Sociala, aflata in subordinea municipalitatii.De luni pana vineri inclusiv, bucatarii pregatesc zilnic cate 800 de portii de mancare calda pentru persoanele nevoiase din oras. Vinerea, acestia primesc la pachet si hrana rece pentru sambata si duminica, in weekend cantina fiind inchisa.Primarul Dominic Fritz a mers acolo sa imparta mancare alaturi de angajatii Cantinei de Ajutor Social."Recunosc, nu eu am ... citeste toata stirea