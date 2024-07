[FOTO] Profesorul Horatiu Suciu, printre cei 18 dascali din lume la programul international despre intelegerea asupra societatii, culturii, valorilor si institutiilor americane

Profesorul Horatiu Suciu de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" din Lugoj a participat in perioada 1 iunie - 7 iulie la programul Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators (SUSIs) desfasurat in Statele Unite al Americii.Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators este un program academice intensiv care ofera profesorilor straini de liceu si administratorilor oportunitatea de a-si aprofunda intelegerea asupra societatii, culturii, valorilor si institutiilor americane.Scopul ... citește toată știrea