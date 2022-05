FOTO. Razie de amploare in Timisoara si zonele limitrofe

Controalele s-au desfasurat de joi pana vineri dimineata, intre 6:00-12:00 si 18:00-2:00, iar la ele au participat politisti si politisti locali."Razia s-a desfasurat in doua etape, atat in mediul urban cat si in cel rural cu precadere comunele limitrofe municipiului Timisoara si au participat 179 de politisti din cadrul Politiei Municipiului (ordine publica, rutiera, investigatii criminale, proximitate si sisteme de securitate) si 22 de politisti din cadrul Directiei de Politie Locala ... citeste toata stirea