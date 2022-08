FOTO. Razie de amploare pe drumurile din Timis. Politistii au actionat pe linie rutiera

Peste 50 de politisti de la rutiera si ordine publica au desfasurat controale, duminica, pe principalele drumuri din Timis. Agentii au instituit 15 filtre si au folosit 10 aparate radar actionand in special pentru depistarea soferilor care au circulat cu viteza peste limita legala."Astfel, in urma controalelor efectuate, au fost aplicate 481 de sanctiuni contraventionale in valoare de 174.555 lei, dintre acestea 403 fiind aplicate pentru depasirea limitelor legale de viteza.43 de permise au ... citeste toata stirea