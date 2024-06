[FOTO] Respect si memorie eterna! Ziua Eroilor a fost marcata si la Lugoj

Conform traditiei Bisericii Ortodoxe Romane, de sarbatoarea Inaltarii Domnului, in toata tara este marcata si Ziua Eroilor, zi in care cei ce si-au dat viata pentru patrie sunt omagiati prin slujbe de pomenire, parastase, ceremonii militare si depuneri de coroane de flori, la monumentele dedicate lor.La Lugoj, comemorarea de Ziua Eroilor a avut loc joi, 13 iunie, de la ora 9,30, in centrul orasului, la Monumentul "Alfa si Omega" al eroilor lugojeni cazuti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. ... citește toată știrea