[FOTO] Rezultate exceptionale si noi calificari la etapa nationala a olimpiadelor scolare pentru bredicenisti

Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timisoara a gazduit la data de 3 aprilie etapa nationala a Olimpiadei de Informatica. Elevul de exceptie Edward-Christian Seracovanu, din clasa a IX-a B, a obtinut Mentiune si Medalie de argint, sub indrumarea prof. Ramona Dejica.Miercuri, 6 aprilie 2022, in sala de ceremonii a Consiliului Judetean Timis, a avut loc etapa judeteana a Concursului National "Made for Europe", destinat programelor Erasmus + . La competitie, au participat 19 echipe, care au ... citeste toata stirea