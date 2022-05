[FOTO] Rusine! Foisorul din Strand, proaspat renovat, vandalizat de lugojenii fara bun simt

In primele luni ale acestui an, Asociatia Culturala Tu si Eu facea primii pasi in implementarea proiectului "Poeme prin cartiere lugojene".Prin intermediul acestuia se urmarea animarea cartierelor lugojene, prin diferite interventii culturale si educationale. In plus, membrii asociatiei au urmarit imbunatatirea spatiului urban prin renovarea foisorului din Parcul Strandului si transformarea acestuia intr-o locatie unde sa se poata organiza mici expozitii, ateliere, lansari de carte sau momente ... citeste toata stirea