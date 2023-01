[FOTO] S-a dat startul pentru licitatia lucrarilor! Lugojul va avea un Centru Cultural Multifunctional de aproape cinci milioane de euro

Un proiect cu un potential urias pentru lugojeni, tergiversat ani la rand de catre fosta administratie, prinde in sfarsit contur.Licitatia pentru lucrarile aferente proiectului "Centrul Cultural Multifunctional al municipiului Lugoj", care va fi amenajat in cladirea fostei cazarme de pe strada Banatului, a fost demarata."Ideea proiectului apartine fostei administratii lugojene. Noi am reusit sa facem demersurile pentru semnarea contractului de finantare, am intocmit proiectul tehnic, iar ... citeste toata stirea