FOTO. S-a deschis Targul de Pasti la Timisoara. Surprizele care va asteapta

In perioada 9-27 aprilie 2022, in Timisoara va avea loc Targul de Pasti, organizat de Casa de Cultura. Ajuns la cea de-a XIII-a editie, targul din acest an isi propune sa faca o "reintoarcere spre sine, o recladire armonioasa a traditiilor poporului roman"."Perioada premergatoare Invierii Domnului este, in traditia poporului roman, o vreme a spiritualitatii, a traditiilor, a linistii. Este perioada in care timpul se opreste, simbolic, in loc, in care clopotele bisericilor sunt inlocuite de ... citeste toata stirea