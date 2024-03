[FOTO] S-a surpat malul Timisului! Statia de Epurare Jabar, in pericol de a fi inghitita de ape

Administratia Bazinala de Apa Banat ( ABA Banat) a intervenit joi, 29 februarie, pe raul Timis pentru a opri eroziunea de mal produsa de apa."In urma variatiilor de nivel al raului Timis pe care le-am inregistrat in ultimele luni, a fost observata o eroziune de mal in zona Statiei de Epurare Jabar. Lungimea eroziunii este de circa 200 metri si pune in pericol digul de protectie al Statiei de Epurare", a transmis ABA Banat.Echipele Sistemului Hidrotehnic lucreaza pentru a ... citește toată știrea