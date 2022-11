[FOTO] Sarbatoarea Tuturor Sfintilor, la Lugoj !Mii de credinciosi romano-catolici si reformati celebreaza Ziua Mortilor

Ziua Mortilor sau Luminatia (in latina commemoratione omnium fidelium defunctorum, adica "pomenirea tuturor credinciosilor raposati") este sarbatorita in calendarul romano-catolic in data de 2 noiembrie, a doua zi dupa Sarbatoarea Tuturor Sfintilor.Ziua Mortilor este o sarbatoare romano-catolica, iar in perioada in care Transilvania a facut parte din Imperiul Austro-Ungar a devenit populara in randul locuitorilor din aceasta zona.Potrivit traditiei populare, in noaptea de 1 noiembrie portile ... citeste toata stirea