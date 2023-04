Echipele de voluntari vor interveni in numai trei zile pentru a renova 30 de case din sat gratuit pentru beneficiari. Voluntarii vor vopsi, vor repara si vor zugravi fatadele pentru a reda satului Valeapai farmecul de odinioara."Valeapaiul este satul nostru de suflet, locul unde Asociatia noastra isi are sediul si de unde a pornit povestea noastra. Noi l-am descoperit in urma cu sapte ani, cand era foarte izolat, ne lua doua ore sa ajungem pana acolo. Incepand de anul trecut, este asfalt pana ... citeste toata stirea