[FOTO] Se munceste intens! A inceput constructia pasarelei pietonale de la gara si se executa lucrari la peroane

Chiar daca vremea au fost neprielnica in ultimele zile, constructorul spaniol FCC Construccion avanseaza in ritm alert lucrarile la Lotul 2 feroviar, partea din Lugoj."In gara Lugoj se executa lucrari la peroane, a inceput constructia noii pasareli pietonale, s-au montat partial linia 6 si 7, iar in momentul de fata au loc lucrari de montare a liniei 3 si 4, linii definitive ce fac parte din tronsonul modernizat Lugoj-Timisoara Est", a comunicat CFR Infrastructura Timisoara.Pe langa ... citește toată știrea