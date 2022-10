[FOTO] Sensei cu cinci si sase dani au condus stagiul de pregatire de Aikido-Aikikai, de la Lugoj

Municipiul Lugoj a gazduit in perioada 30 septembrie-1 octombrie a 16-a editie a stagiului national de pregatire de Aikido-Aikikai, in varianta traditionala. Gazda evenimentului a fost Asociatia Club Sportiv "Wago-Kan" (infiintata in 2004), din Lugoj, condusa de sensei-ul Daniel Rogobete, detinator al centurii negre, 5 dani.Actiunile s-au desfasurat in Sala sporturilor "Francisc Horvath" din cartierul Strand, care a fost ocupata de circa 60 de practicanti, cu varste intre 7 si peste 60 de ani, ... citeste toata stirea