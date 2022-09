FOTO. Soferi amendati pentru ca nu au respectat restrictiile de tonaj de pe Stan Vidrighin

Pe Calea Stan Vidrighin, in weekendul care a trecut, a fost organizata o actiune ampla, de verificare a modului in care conducatorii autovehiculelor de mare tonaj respecta semnificatia indicatoarelor amplasate in zona. Amenzile au fost in numar de 32, a cate 1.305 lei fiecare "unor conducatori auto care, desi au observat ca nu este permis sa circule in zona restrictionata, au incercat sa scurteze drumul pe aici" - dupa cum transmit reprezentantii Politiei Locale Timisoara."Trebuie mentionat ... citeste toata stirea