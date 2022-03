[FOTO] Spectacol cu banderole albe! Protest al actorilor Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" din Lugoj impotriva desfiintarii Casei de Cultura

Actorii Teatrului Municipal "Traian Grozavescu" au ales sa protesteze in timpul spectacolului "Hangita", ce a avut loc miercuri seara, fata de intentia administratiei lugojene de a desfiinta Casa de Cultura a Municipiului.Decizia a fost explicata de una dintre actritele piesei, Ileana Caprariu-Nemecsek, care este si angajata a Casei de Cultura a Municipiului."Actorii trupei de teatru au decis ca in timpul spectacolului din aceasta seara sa poarte o banderola alba, in semn de protest fata de ... citeste toata stirea