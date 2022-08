[FOTO] Temerar! Un tanar alpinist lugojean a cucerit cel mai inalt varf al Austriei

Adrenalina, frumusetea pura a muntelui, caldura colegiilor/prietenilor ce te insotesc, gesturile extreme in situatii la fel, curajul de a te ridica pe cele mai inalte culmi ale lumi, dar si frica care te mentine in viata sunt doar cateva dintre motivele pentru care lugojeanul Emanuel Firtala a imbratisat cu dragoste pasiunea pentru escaladari.Tanarul, in varsta de 29 de ani, si-a descoperit aceasta inclinatie in 2019, cand s-a stabilit in Austria, o tara unde acest sport are parte de o ... citeste toata stirea