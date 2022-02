[FOTO] Toata lumea citeste! Ziua Nationala a Lecturii, celebrata la Lugoj si de catre prescolari

Ziua Nationala a Lecturii este marcata, incepand cu anul 2022, la data de 15 februarie. Unitatile scolare din Lugoj au celebrat si ele lectura, iar la o gradinita din oras a fost prezent si Marin Popescu, inspector general al I.S.J. Timis.La data de 14 iunie 2021, Senatul a adoptat, in unanimitate, o propunere legislativa depusa in luna martie 2021 prin care se instituie Ziua Nationala a Lecturii pe data de 15 februarie. Mai apoi, in data de 14 ianuarie 2022, a fost promulgata de catre ... citeste toata stirea