[FOTO-VIDEO] 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, Ziua tuturor romanilor, la Scoala Gimnaziala "Eftimie Murgu"

Elevii Scolii Gimnaziale "Eftimie Murgu" Lugoj au sarbatorit in avans, luni 28 noiembrie, Ziua Nationala a Romaniei.Evenimentul a fost marcat printr-un frumos program artistic desfasurat in cadrul activitatii educationale, "1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, Ziua tuturor romanilor''.Cuvantul de inceput a apartinut directorului scolii, Prof. Andreea Borca, dupa care elevii au intonat in cor, Imnului National.Imbracati in costume populare, copiii din clasele V-VIII au recitat, atat poezii ... citeste toata stirea