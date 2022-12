[FOTO - VIDEO] Invitatia copiilor la colinde, onorata de zeci de lugojeni! Biserica Ortodoxa "Adormirea Maicii Domnului", plina si cu aplauze indelungi

Biserica Ortodoxa "Adormirea Maicii Domnului" din Lugoj s-a dovedit a fi neincapatoare duminica, 18 decembrie, pentru cei care au venit sa asculte colindele celor mici de la Corul de Copii ai Academiei de Arte Lugoj Clasic, sub bagheta maestrei Claudia Cretiu, a Coralei Ortodoxe Filaret Barbu a Protopopiatului Ortodox Roman Lugoj, dirijati de pr. Cristian Cerbu, si pe pianistul lugojean Eusebiu-Thomas Florea, in cadrul evenimentul "Pruncului, colind in dar".In program au fost cantece de ... citeste toata stirea