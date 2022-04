[FOTO-VIDEO] Treceti batalioane romane... Lugojul! TAB-urile militare i-au speriat pe locuitorii municipiului de pe Timis

Neobisnuiti cu defilarea tehnicii militare prin oras, dar si in contextul razboiului de pe teritoriul Ucrainei, vecinul Romaniei, mai multi lugojeni au intrat in panica, miercuri, 6 aprilie, dupa ce municipiul de pe Timis a fost traversat de mai multe Transportoare Amfibie Blindate (TAB) ale Batalionului 32 Cercetare-Supraveghere din Timisoara.In fapt, militarii s-au deplasat in Poligonul Stiuca, unde aveau planificate activitati de instruire. ... citeste toata stirea