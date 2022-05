[FOTO] Ziua Europei, celebrata de elevii de la Scoala Gimnaziala Nr. 3

Elevii Scolii Gimnaziale Nr. 3 din Lugoj au desfasurat cu prilejul Zilei Europei, marcata la data de 9 mai, o activitate interesanta, dedicata meseriilor care au cautare in intreg spatiul european.Au participat elevii claselor a VIII-a A si a VIII-a B, sub coordonarea prof. Dana Petrovici.Lectia demonstrativa a fost structurata in doua parti, cei prezenti avand mai intai prilejul sa vizioneze un filmulet tematic, urmand ca mai apoi scolarii sa ilustreze prin mini-scenete si discursuri ... citeste toata stirea