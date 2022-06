[FOTO] Ziua Internationala a Iei, sarbatorita in avans

Asociatia Culturala "Ana Lugojana" a organizat luni, 20 iunie, de la ora 11, traditionala sarbatoare de Sanziene, marcand totodata si Ziua Internationala a Iei.Astfel, lugojenii care au trecut prin Piata Dragan, in fata Catedralei Greco - Catolice, au avut placuta surpriza de a vedea hora tinerilor si copiilor imbracati in costume populare, cu coronite din flori de sanziene pe cap."Am invitati pe toti lugojenii in Piata JC Dragan, sa imbrace o ie si sa sarbatorim in avans fata de data ... citeste toata stirea