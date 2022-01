[FOTO] Ziua Internationala de Comemorare a Holocaustului, marcata de elevii de la Hasdeu

Pentru a marca Ziua de Comemorare a Victimelor Holocaustului, 27 ianuarie, si a victimelor Pogromului de la Bucuresti din 21-23 ianuarie 1941 de la Bucuresti, elevii clasei a X-a D de la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" Lugoj au realizat, in ianuarie 2022, proiectul "Sclipiri in noaptea Holocaustului" - editia a III-a.Elevii implicati in proiect au inscriptionat, prin decupare, o serie de notiuni si termeni referitori Holocaust in cilindrii de carton. Cu acesti cilindrii, luminati din interior, ... citeste toata stirea