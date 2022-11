[FOTO] Ziua Mortilor! Cimitirele din Lugoj, imbracate in flori si luminate de mii de candele pentru sufletele celor trecuti in nefiinta

Credinciosii ortodocsi si greco-catolici marcheaza Ziua Mortilor in ziua de 8 noiembrie, cand se celebreaza si Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil.In aceasta zi credinciosii ortodocsi si greco-catolici merg cu flori si lumanari in cimitir, unde dau de pomana pentru sufletele celor dragi, trecuti la cele vesnice.De asemenea, in multe biserici, la sfarsitul serviciilor religioase preotii binecuvanteaza prinoasele aduse de credinciosi pe ... citeste toata stirea