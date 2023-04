Ziua Pamantului este celebrata anual in data de 22 aprilie si subliniaza importanta protejarii mediului inconjurator si lupta impotriva poluarii si problemelor climatice.Aparuta in 1970, Ziua Pamantului a dat nastere unei organizatii (Earth Day Organization) cu filiale in peste 170 de tari.Desi se bucura de o notorietate mai mica decat Ora Pamantului, cand oamenii de pe glob sunt invitati sa stinga lumina timp de o ora, Ziua Pamantului are acelasi obiectiv: sa atraga atentia asupra ... citeste toata stirea