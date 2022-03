[FOTO] Zona Lugoj-Faget, in vizorul turistilor straini! Lacul Surduc, Esara Fagetului si comuna Margina, promovate in Serbia si de jurnalisti germani

Judetul Timis a fost promovat in standul Romaniei la Targul International de Turism "Sajam Turisma" de la Belgrad, care are loc in perioada 24 - 27 martie, unde au fost prezentate cele mai importante destinatii din zona.Printre acestea au fost incluse Lacul Surduc si cocheta comuna Margina, dar si zonele pitoresti din Esara Fagetului."Vorbim despre trasee de cicloturism, plimbari cu catamaranul pe lacul Surduc, drumetii sau experiente precum 'Mic dejun la Margina'. Sub tema promovarii din ... citeste toata stirea