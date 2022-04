Francofonia sarbatorita la UVVG!

In baza acordului de parteneriat incheiat intre Asociatia Romana a Profesorilor Francofoni aEuro" Sucursala Arad (ARPFA) si Universitatea de Vest "VasiIe Goldis" din Arad, in cadrul proiectului Concurs Judetean "Mes passions, mes loisirs", zilele trecute, a fost organizat Atelierul "Musique et danse Francophones d'Afrique". Condus de formatorul si muzico-terapeutul Acacia Mpofo Kitata Lukibadiku, atelierul a beneficiat de implicarea dnei prof. Roxana-Gabriela Vlad, din partea ARPFA.Programul ... citeste toata stirea