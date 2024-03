Fraude economice! La Lugoj s-au dublat infractiunile financiare

Efectivele Politiei Municipiului Lugoj au intervenit, anul trecut, la 1.360 de evenimente, dintre care 1.234 in mediul urban si 126 in mediul rural, iar dintre acestea 1.000 au fost semnalate prin S.N.U.A.U. 112.Politistii lugojeni au efectuat cinci razii, 26 de actiuni cu efective marite si 78 de controale directe.In urma activitatilor de prevenire desfasurate, au fost constatate 209 infractiuni, dintre care 157 in flagrant delict. De asemenea, au fost depistati sase minori lipsiti de ... citește toată știrea