Free Amely! Campanie de castrari si sterilizari ale cainilor si pisicilor la Costeiu

Asociatia "Free Amely 2007" din Lugoj, in parteneriat cu Primaria Comunei Costeiu, organizeaza o campanie de castrari si sterilizari gratuite pentru caini si pisici, cu si fara stapan.Campania se va desfasura la sala de sport din comuna Costeiu, situata pe strada Rozelor, in intervalul 2-3 noiembrie 2024, intre orele 09.30 - 19.30 (cu prelungiri, daca este nevoie).Programari se fac in prealabil la telefoanele 0731 / 973 866 si 0726 / 692 964.