Fritz a daramat, la cerere, poarta rromilor, si le face locuri de parcare

In primavara acestui an, cu putin inainte de alegerile locale, Dominic Fritz a lansat o campanie de manipulare fara precedent. S-a declarat luptatorul contra "mafiei de pe Bega" (in acest caz a pierdut aproape toate razboaiele purtate cu patronii de cluburi) si a clanurile tiganesti care au ocupat ilegal domeniul public din Timisoara.Pentru ca imaginea sa fie mai spectaculoasa, a fost "inventata" chiar si o strada, strada Cezar, pe care "luptatorul" Fritz sa o poata "elibera". Iar eliberarea ... citește toată știrea