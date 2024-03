Fritz a mutat Timisoara in Coreea de Nord

"Fritz nu a facut nimic!" Este cea mai buna caracterizare a mandatului actualului primar. Si este si sloganul care a inceput sa fie tot mai utilizat in actuala campanie electorala. Dar, Fritz a facut totusi ceva. A dus Timisoara, nu in Germania sa natala, ci in Coreea de Nord. Pentru ca lacheii sai din Primaria Timisoara au decis ca afisarea acestui mesaj pe un mesh publicitar "prejudiciaza respectul pentru demnitatea umana si morala publica".Dar cu libertatea de exprimare cum ramane? Conform ... citește toată știrea