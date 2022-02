Fritz a prezentat bugetul Timisoarei pe anul 2022. Printre prioritati, servicii mai bune de curatenie, investitii in reteaua de termoficare si... toalete publice

Miercuri, 9 februarie, primarul Dominic Fritz a prezentat propunerea de buget pe anul 2022. Tot de miercuri, acesta intra in consultare publica, pe data de 21 februarie ar trebui organizata dezbaterea, iar la 1 martie primarul spera ca va fi si aprobat. Astfel, in acest an, primaria isi propune sa cheltuie putin peste doua miliarde de lei."Este foarte clar ca Romania, Europa si, deci, Timisoara se afla intr-o situatie bulversanta din multe puncte de vedere. Exista o nesiguranta mare economica ... citeste toata stirea