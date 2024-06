Fritz a transformat in ghena de gunoi unul dintre simbolurile Timisoarei

Gradina de vara Capitol, unul dintre simbolurile Timisoarei, a ajuns o ruina. Singurul spatiu pentru proiectii multimedia in aer liber ar fi trebuit sa fie unul din obiectivele de infrastructura culturala pentru care guvernul sa aloce un buget de reabilitare. Nu s-a intamplat asa.Situata langa fostul cinema Capitol construit in anul 1929, la doi pasi de Primaria Timisoara, Gradina de vara a fost un loc perfect pentru proiectii de filme in aer liber, spectacole si concerte. Putea gazdui pe ... citește toată știrea