Fritz, castig in instanta si in fata lui Dragila, fostul director al Horticultura SA

Luni, 11 aprilie, primarul Dominic Fritz anunta o noua victorie in instanta. De aceasta data, useristul a avut castig de cauza in dosarul deschis de fostii membri ai consiliului de administratie (CA) al Horticultura SA, schimbati in noiembrie. Inclusiv fostul director Andrei Dragila reclama o ilegalitate. Pe 4 aprilie, Tribunalul Timis a respins cererea de chemare in judecata, decizie care poate fi atacata timp de 30 de zile."Instanta ne-a dat castig de cauza si a decis ca schimbarea ... citeste toata stirea