Fritz ii linisteste pe timisoreni: a ajuns primul tren cu carbune incarcat in gara inchiriata de primarie

Primarul Dominic Fritz transmite ca primul tren incarcat in gara inchiriata de Primaria Timisoara la Motru a ajuns vineri dimineata la Timisoara. Transporturile de acest gen ar trebui sa vina toata iarna pentru a asigura necesarul de carbune al Colterm. In prezent, exista un "stoc de urgenta" de 45.000 de tone."Primul tren cu carbune incarcat in gara pe care am inchiriat-o in Motru a ajuns in aceasta dimineata la Timisoara. Aceste trenuri vor veni toata iarna, cu carbune cumparat direct de la ... citeste toata stirea